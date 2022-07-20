В ОП ответили РФ на планы аннексии новых регионов Украины

Сегодня МИД РФ заявил, что Россия не ограничится захватом Донбасса

Все географические вопросы, которые нужно изучить руководству России, им объяснят Вооруженные силы Украины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк у себя в Twitter.

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Он предположил, что в Московском государственном институте международных отношений, где получал образование нынешний глава МИД РФ Сергей Лавров, плохо преподавали не только географию, но и международное право.

"Иначе глава МИД России мог бы знать, что война - это война, оккупация – это оккупация, а уничтожение нации – геноцид. А вот географии С. Лаврова научат Вооруженные Силы Украины и дальнобойная артиллерия. Немного терпения", – написал Подоляк.

Напомним, ранее сегодня Лавров заявил, что Россия расширит географию своих территориальных притязаний. Отныне оккупанты будут претендовать на аннексию не только Донбасса и Крыма, но также и на другие регионыы Украины.

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