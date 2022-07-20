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В ОП ответили РФ на планы аннексии новых регионов Украины

Сегодня МИД РФ заявил, что Россия не ограничится захватом Донбасса
 |  Автор: Юрий Кобзар
В ОП ответили РФ на планы аннексии новых регионов Украины
Михаил Подоляк / facebook.com/president.gov.ua

Все географические вопросы, которые нужно изучить руководству России, им объяснят Вооруженные силы Украины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк у себя в Twitter.

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Он предположил, что в Московском государственном институте международных отношений, где получал образование нынешний глава МИД РФ Сергей Лавров, плохо преподавали не только географию, но и международное право.

"Иначе глава МИД России мог бы знать, что война - это война, оккупация – это оккупация, а уничтожение нации – геноцид. А вот географии С. Лаврова научат Вооруженные Силы Украины и дальнобойная артиллерия. Немного терпения", – написал Подоляк.

Напомним, ранее сегодня Лавров заявил, что Россия расширит географию своих территориальных притязаний. Отныне оккупанты будут претендовать на аннексию не только Донбасса и Крыма, но также и на другие регионыы Украины.

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