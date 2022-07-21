Враг опять обстреливает Николаев
В Николаеве раздались мощные взрывы во время воздушной тревоги. Очевидцы пишут о пожаре после одного из взрывов.
Оккупанты снова обстреливают Николаев, в городе слышна воздушная тревога. Об этом сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич.
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"В Николаеве раздаются мощные взрывы. Город снова массированно обстреливают", - сообщил Сенкевич.
Он также призвал жителей не игнорировать правила безопасности и до конца воздушной тревоги не покидать укрытия. Более подробной информации о взрывах на данный момент нет.
Ранее в Пентагоне сообщили, что выделяют Украине более 20 РСЗО HIMARS. 12 из 20 РСЗО уже переданы ВСУ.
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