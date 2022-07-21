Оккупанты пытаются наступать на Бахмут - Гайдай

По его словам, обстрелы области идут очень интенсивные.

На Луганщине не осталось ни одного квадратного метра земли, не пораженного российской артиллерией. Об этом сообщает глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, обстрелы области идут очень интенсивные.

"Населенные пункты, в которых наши ребята держат оборону на востоке, 20 июля подверглись двум мощным ракетным ударам, четырем длительным артиллерийским атакам, пяти обстрелам из минометов, переживают последствия танкового наступления. Оккупанты пытаются развить наступление на Бахмут, но на их пути не степь, и никто радушно не встречает незваных гостей. В каждом, даже маленьком, населенном пункте россиянам оказывают достойное сопротивление", - написал Гайдай.

Ранее в Пентагоне сообщили, что выделяют Украине более 20 РСЗО HIMARS. 12 из 20 РСЗО уже переданы ВСУ.