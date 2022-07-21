Враг по Николаеву ночью выпустил семь ракет - ОВА

Известно о попадании в объект инфраструктуры, АЗС, газопровод и складское помещение.

Россияне каждый день и ночь обстреливают Николаевскую область / facebook.com/DSNSMYKOL

Около 03:05, 21 июля, российские оккупанты выпустили по Николаеву семь ракет С-300. Об этом сообщает глава областной военной администрации Виталий Ким.

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На данный момент известно о попадании в объект инфраструктуры, АЗС, газопровод и складское помещение и об одном пострадавшем. Подробная информация уточняется.

Также ночью, 21 июля, около 02:00 оккупанты обстреляли село Широкое Широковской громады. В результате попадания в жилой дом погиб один человек. Ночью были обстрелы и в Баштанской общине со стороны оккупантов. Зафиксированы попадания в села, часть снарядов осталась не разорванной. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее в Пентагоне сообщили, что выделяют Украине более 20 РСЗО HIMARS. 12 из 20 РСЗО уже переданы ВСУ.