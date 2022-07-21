Войска РФ обстреляли центральный рынок Бахмута

Напротив торгового комплекса Лилия организовалась огромная воронка, и в соседних постройках повыбивало стекла.

Оккупанты нанесли ракетный удар по центральному рынку города Бахмут в Донецкой области 21 июля. Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Сообщается, что сильные повреждения получило здание ТЦ Астрон (правое крыло, магазин Простор), и ТК Лилия. От взрыва боеприпаса образовалась огромная воронка напротив ТК Лилия, и в соседних постройках выбило стекла.

Ранее в Пентагоне сообщили, что выделяют Украине более 20 РСЗО HIMARS. 12 из 20 РСЗО уже переданы ВСУ.