Оккупанты отбирают землю у мариупольских фермеров - мэрия

Россияне заставляют местных жителей подписывать бумаги о бесплатное передаче им своих земельных участков.

Оккупанты в Мариуполе внедряют так называемое "крепостное право". Об этом сообщает советник городского головы Петр Андрющенко.

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"На этот раз под удар попали неэвакуированные фермеры. Теперь от мариупольских фермеров требуют не просто собрать и отдать в собственность "молодой республики" весь урожай. Теперь с помощью безоговорочного аргумента - российского оружия - их заставляют подписать юридические бумаги о безвозмездной передаче права собственности на земельные участки и имущество. Особый цинизм в том, что после этого им запрещено эвакуироваться в любую сторону и они обязаны работать в найме у рэкетиров почти бесплатно. Так выглядит современное крепостничество России", - говорится в сообщении.

Ранее в Пентагоне сообщили, что выделяют Украине более 20 РСЗО HIMARS. 12 из 20 РСЗО уже переданы ВСУ.