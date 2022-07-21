Путин ошибается, если думает победить в войне на истощение – глава ЦРУ

Также он опроверг слухи о серьезной болезни хозяина Кремля, он, вероятно, "слишком здоров".

Российский диктатор Владимир Путин ошибается, если думает победить Украину в войне на истощение. Об этом заявил глава ЦРУ Уильям Бернс, передает sky.news.

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По словам Бернса, Путин ошибается во мнении, что может победить в кровавой войне на истощение, как ранее ошибался и в том, что сможет захватить Киев за несколько дней. Диктатор просчитался с первоначальными планами вторжения. Он снова окажется неправ считая, что якобы Украина является "не настоящей страной", а отпор дают "настоящие страны".

Руководитель также подчеркивает, что, вероятно, Путин "слишком здоров". Слухи о серьезных болезнях хозяина Кремля он опровергает.

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"Насколько мы можем судить, он, вероятно, слишком здоров…это неофициальное суждение разведки", – подчеркнул Бернс.

Напомним, ранее сообщалось, что США передаст Украине более 20 РСЗО HIMARS.

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