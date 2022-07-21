На Одесчине сотрудники военкомата за деньги снимали мужчин с учета

Об этом сообщил Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.

В Одесской области правоохранители разоблачили сотрудников одного из военкоматов, которые за деньги снимали призывников с воинского учета. Об этом сообщил Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.

По данным следствия, фигуранты предлагали мужчинам, которые не хотели проходить службу в армии, снять их с воинского учета и получить справку о непригодности к воинской службе. По такой справке можно было выехать за границу во время военного положения. Стоимость этой "услуги" составляла 12 000 долларов.

Следователи полиции по данным фактам открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.

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Одного из фигурантов задержали при получении денег. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что бойцы ВСУ на юге за один день уничтожили шесть складов и командный пункт российских оккупантов.

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Сотрудники военкомата за деньги снимали мужчин с учета / npu.gov.ua

Сотрудники военкомата за деньги снимали мужчин с учета / npu.gov.ua

Сотрудники военкомата за деньги снимали мужчин с учета / npu.gov.ua

Сотрудники военкомата за деньги снимали мужчин с учета / npu.gov.ua