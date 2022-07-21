В ГУР объяснили “расширение географии” войны со стороны РФ

Россия заявила, что теперь ей мало одного Донбасса

Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об "изменении географию" войны является частью подготовки общественного мнения к аннексии Херсонской области и части Запорожской. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий во время брифинга.

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"Что означает заявление Лаврова? Оно означает одно – сейчас создается основа для того, чтобы решать судьбу или статус временно оккупированных территорий нашего государства на юге. Это прежде всего Херсонская область и часть Запорожской области", – заявил он.

По словам Скибицкого, сейчас в Кремле активно обсуждают, как подготовить почву для присоединения оккупированных территорий к РФ.

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"Сейчас в Москве идут дискуссии в политикуме как сделать более прозрачным для международного сообщества этот процесс. Одним из элементов является активная выдача российских паспортов", – заявил представитель ГУР.

Напомним, накануне Лавров заявил, что география задач так называемой "спецоперации" в Украине вышла за пределы Донбасса и теперь охватывает еще и Херсонскую с Запорожской области.

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