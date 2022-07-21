В Берлине отреагировали на “расширение географии” войны

Накануне в МИД РФ заявили, что Россия не ограничится захватом Донбасса

Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о намерении расширить географию военных захватов в Украине следует рассматривать как элемент пропаганды, а не реальную смену задач в войне. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью Deutsche Welle.

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"Россия каждый раз использует разные аргументы. На этот раз они говорят, что это из-за военной поддержки. Но в прошлом они нападали на Киев и другие части Украины, так что это просто новая пропаганда с российской стороны", – заявила она.

Бербок заверила, что Германия и другие страны Запада продолжат поддерживать Украину, несмотря на угрозы Москвы.

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“Мы рассматриваем различные виды поддержки. Что мы можем сделать, так это оказать поддержку: в исследованиях, в разминировании различных городов. Мы поддерживаем медицинскую помощь”, — сказала она.

Напомним, накануне Лавров заявил, что Россия решила расширить географию задач по так называемой "спецоперации" в Украине и намерена выйти за пределы Донбасса. Поводом для этого он назвал поставки Западом дальнобойного оружия в Украину, которое якобы угрожает России.

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