СБУ объявила подозрение "судье ДНР", приговорившего к смерти иностранных бойцов

Речь идет про двух граждан Великобритании и одного гражданина Марокко. Они добровольно подписали контракт с ВСУ.

Следователи СБУ заочно сообщили о подозрении в преступлении судье так называемой "апелляционной палаты верховного суда ДНР", который приговорил иностранных бойцов, воевавших на стороне ВСУ, к смертной казни. Об этом проинформировала пресс-служба СБУ.

Речь идет про двух граждан Великобритании и одного гражданина Марокко. Они добровольно подписали контракт с ВСУ и являются военнослужащими, на которых распространяются все законы международного права.

Подозреваемый и еще двое незаконно назначенных "судей", нарушив требования национального законодательства и нормы международного гуманитарного права, а также применяя незаконно введенное в непризнанной республике уголовное законодательство, назначили британцам и марокканцу "наказание" в виде смертной казни.

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Своим "приговором" псевдосуд террористической организации "ДНР" нарушил иммунитет комбатантов и лишил их права на беспристрастное судопроизводство.

По данным фактам следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УК (Нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц).

Напомним, ранее стало известно, что бойцы ВСУ на юге за один день уничтожили шесть складов и командный пункт российских оккупантов.

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