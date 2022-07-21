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Зеленский лично опроверг фейк, что он в реанимации

Президент записал видео из рабочего кабинета, чтобы показать, что он на посту, а не в больнице
 |  Автор: Юрий Кобзар
Зеленский лично опроверг фейк, что он в реанимации
Зеленский отрицает, что он в реанимации / instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский лично опроверг российский фейк о том, что он якобы попал в реанимацию. Соответствующее заявление глава государства сделал в специальном видеоообращении, записанном в рабочем кабинете.

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"Нахожусь в кабинете. Так крепко, как сейчас, я никогда себя не чувствовал. И плохая новость для тех, кто запустил такие фейки – я не один, нас таких 40 миллионов. И при всем уважении к пожилым, 44 – это не 70", – сказал Зеленский, намекая на возраст Владимира Путина.

Следует отметить, что данное видеобращение Зеленский записал после того, как в эфире радиостанции TAVR Media прозвучала сообщение о критическом состоянии здоровья главы украинского государства. Авторы фейка утверждали, что президент попал в реанимацию, а его обязанности, как главы государства, исполняет глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Напомним, ранее в ЦРУ заявили, что здоровье Путина не такое плохое, как многим хотелось бы.

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