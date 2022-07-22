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Зерновой коридор: Киев озвучил условие договора

Украинская сторона поддержит только те решения, которые гарантируют безопасность юга и путей вывоза продовольствия, а также сильные позиции ВСУ в Черном море.
Зерновой коридор: Киев озвучил условие договора
Маршрут экспорта зерновых должен быть безопасным, акцентирует МИД / ВМС ВСУ

В Турции 22 июля состоятся переговоры по экспорту украинского зерна, и стороны переговоров могут подписать итоговое соглашение, если будет выполнено условие Киева. Об этом сообщает спикер отечественного МИД Олег Николенко.

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По его словам, в документе будут прописаны обязательства сторон по безопасному функционированию экспортных маршрутов в Черном море.

"Украинская делегация поддержит только те решения, которые гарантируют безопасность южных регионов Украины, сильные позиции ВСУ в Черном море и безопасный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки", - подчеркнул представитель МИД.

Ранее в США сообщили, что хотят признать геноцидом войну РФ в Украине. Влиятельный законодатель от Демократической партии, глава Хельсинкской комиссии США Бен Кардин подчеркнул, что поступки России по Украине являются ничем иным, как геноцидом, и это не ограничивается войной.

 

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