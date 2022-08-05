Под Киевом в колодце нашли еще одну жертву оккупантов
В Киевской области найдено тело еще одной жертвы российских оккупантов. Труп нашли в техническом колодце на Житомирской трассе вблизи села Березовка, сообщил глава областного управления полиции Андрей Небытов.
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По его словам, человеческие останки 4 августа нашел работник дорожной службы. Труп мужчины находился в заполненном водой люке на обочине трассы.
По результатам предварительного осмотра полицейские пришли к выводу, что мужчина погиб ориентировочно в конце февраля — начале марта.
Напомним, военные заявили, что враг больше не подойдет к Киеву. ВСУ гораздо лучше подготовились ко второму возможному наступлению, чем к первому.
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