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Под Киевом в колодце нашли еще одну жертву оккупантов

Тело мужчины пролежало в техническом колодце с начала марта
 |  Автор: Юрий Кобзар
Под Киевом в колодце нашли еще одну жертву оккупантов
Под Киевом найдена еще одна жертва рашистов / t.me/andrii_nebytov

В Киевской области найдено тело еще одной жертвы российских оккупантов. Труп нашли в техническом колодце на Житомирской трассе вблизи села Березовка, сообщил глава областного управления полиции Андрей Небытов.

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По его словам, человеческие останки 4 августа нашел работник дорожной службы. Труп мужчины находился в заполненном водой люке на обочине трассы.

По результатам предварительного осмотра полицейские пришли к выводу, что мужчина погиб ориентировочно в конце февраля — начале марта.

Напомним, военные заявили, что враг больше не подойдет к Киеву. ВСУ гораздо лучше подготовились ко второму возможному наступлению, чем к первому.

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