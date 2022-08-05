Под Изюмом освободили еще одно село

Линия фронта на изюмско-донбасском фронте продолжает меняться

ВСУ освободили от российских оккупантов село Дибровное в районе Изюма Харьковской области. На этом участке линия фронта передвинулась вглубь позиций, которые занимали россияне. Об этом сообщила в Facebook 93-й ОМБр “Холодный Яр”.

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"Бойцы 93 бригады Холодный Яр уверенно идут вперед на Изюмском направлении. Бригада оттеснила врага за село Дибровное и передвинула линию фронта. Отрезанные от снабжения, оккупанты бежали, бросая технику", - говорится в сообщении.

В бригаде отмечают, что перед отступлением захватчики “обильно заминировали” населенный пункт противопехотными и противотанковыми минами.

Как пояснили холодноярцы, освободить Дибровное удалось после того, как были перерезаны пути снабжения оккупационных подразделений на этом участке.

Напомним, накануне в Минобороны рассказали, что на Донбасском участке фронта ВСУ освободили два села и потеряли Семигорье.

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