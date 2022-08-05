Бывший замглавы разведки работал на спецслужбы РФ, его задержали – СБУ

Во время обысков он пытался застрелить сотрудников Службы.

СБУ сообщила о подозрении о государственной изменен бывшему замглавы Главного управления разведки Минобороны Украины. Дело в том, что он работал на спецслужбы России. Генерал-майор снабжал врага секретной информацией. Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

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Так, следствие установило, что обвиняемый передавал РФ тайную и совершенно тайную информацию, которая касалась военно-политической обстановки в Украине. Вместе с этим он снабжал оккупантов закрытыми данными о мерах, проводимых СБУ и другими подразделениями Сил обороны, которые касались борьбы с вооруженной агрессией.

Следственные фото / ssu.gov.ua

СБУ задержала генерал-майора еще в начале полномасштабного российского вторжения. Примечательно, что во время обысков он пытался застрелить сотрудников следственно-оперативной группы. Бывший замглавы украинской разведки использовал для этого боевых пистолет Макарова.

Следственные фото / ssu.gov.ua

Как результат, мужчину задержали и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Его подозревают в госизмене, посягательстве на жизнь правоохранителя, а также незаконном хранении оружия.

Что известно о задержанном

Генерал-майор работал заместителем руководителя ГУР Минобороны Украины в период с 2008 по 2010 год. После этого он занимал различные должности в разведке и работал в руководящем составе украинского Государственного космического агентства.

Следственные фото / ssu.gov.ua

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Спецслужбы заметили чиновника из-за его прокремлевских взглядов, сформированных во время его обучения при СССР в Московском высшем общевойсковом училище и академии имени Фрунзе.

"По заданию оккупантов он собирал секретную информацию, которая циркулирует в Минобороны, в том числе Главном управлении разведки, а также в Национальной академии Сухопутных войск имени Сагайдачного. Кроме того, рф интересовали разведданные о деятельности стратегически важных объектов военно-промышленного комплекса Украины", – говорят в СБУ.

Следственные фото / ssu.gov.ua

В свою очередь и.о. главы СБУ Василий Малюк отметил, что генерал-майор много лет работал над насыщением своими агентами органов власти и силовых структур.

Следственные фото / ssu.gov.ua

Напомним, ранее суд отправил на 15 лет в тюрьму бывшего народного депутата за убийство конкурента.

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