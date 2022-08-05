Оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС – Энергоатом

Повреждена высоковольтная линия, из-за чего пришлось отключить один энергоблок станции

Российские подразделения, захватившие Запорожскую АЭС, ведут провокационные обстрелы прилегающего к станции города Энергодар. Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов.

“Жители Энергодара! Сохраняем максимальную осторожность! Остерегайтесь провокаций оккупантов, которые происходят именно сейчас! Со стороны Запорожской АЭС в направлении жилых кварталов Энергодара проходят обстрелы”, – написал он в соцсетях.

По словам Орлова, разница между звуками выстрела и “прилета” составляет всего около 3 секунд. В большинстве микрорайонов города пропало электричество, а с ним водоснабжение и интернет.

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В то же время украинский "Энергоатом" сообщил, что российские военные трижды выстрелили по территории промышленной площадки ЗАЭС. Было попадание в высоковольтную линию связи, идущей от АЭС. Из-за этого принято решение разгрузить и отключить от сети один из энергоблоков.

“Выбросы и сбросы радиоактивных веществ не зафиксированы”, – говорится в сообщении.

Напомним, по данным британской разведки, армия РФ ведет обстрелы, прикрываясь Запорожской АЭС. Оккупанты используют АЭС в качестве щита от ответных ударов ВСУ.

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