Не "корейский", не "сирийский": Резников назвал сценарий окончания войны

Россия упустила шанс заморозить конфликт, объяснил министр обороны.

Глава Минобороны Алексей Резников назвал сценарий окончания войны в Украине. Реализовать "сирийский" или "корейский" сценарий захватчикам не удастся. Единственным вариантом является победа ВСУ и оборонного сектора нашей страны. Слова Резникова передает "Украинская правда".

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Так, министр обороны проанализировал сценарии окончания войны. Он говорит, что еще в 2014 году РФ был упущен шанс заморозить вооруженный конфликт, а потому "корейский" сценарий невозможен.

Невозможен и "сирийский" сценарий. Дело в том, что у россиян истощается ресурс, как человеческий, так и вооруженный. У Украины же наоборот есть западные партнеры, которые сейчас все больше и больше заинтересованы в именно в победе нашей страны.

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Как бы то ни было, Резников подмечает, что когда страны мира начнут сталкиваться с экономическими проблемами, ряд политиков "будут мечтать" усадить РФ с Украиной за переговорный стол. Потому именно Киев должен быть в максимально выигрышной позиции на переговорах.

"…благодаря действиям Вооруженных сил, продолжению вооружения от партнеров и вере в то, что вооруженные силы Украины, весь сектор безопасности и обороны способны победить. Я совершенно верю, что это реальный план". – резюмировал глава Минобороны.

Напомним, ранее генерал ВСУ заявил, что наши воины могут полностью выбить оккупантов из страны и выйти на границы 1991 года весной.

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