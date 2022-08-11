На первое вывезенное из Украины зерно нашелся покупатель

Груз был продан, его вскоре выгрузят в одном из турецких портов.

На первое вывезенное из Украины в рамках "зернового коридора" продовольствие нашелся покупатель. Ранее от него отказались в Ливане, Подробности передает Middle East Eye.

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Представитель компании Razoni Ахмед аль-Фарес, которая впервые с момента полномасштабного российского вторжения вывозила зерно из нашей страны, подтвердил, что груз продан. Вскоре его выгрузят в турецком порту Мерсин.

Напомним, что 8 августа частная компания из Ливана отказалась от украинского зерна. Якобы из-за долгого хранения снизилось его качество.

В свою очередь представитель Razoni указывает, что проблемы с поиском покупателей указывают на трудности доставки зерна на рынок в условиях сложившегося продовольственного кризиса, носящего глобальный характер. Это является и проблемой для владельцев судов.

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"В этой ситуации я не думаю, что кто-то пойдет грузиться из Украины под таким давлением. Каждую неделю выходят два-три судна. Договоренность еще не прочная", – сказал он.

Вероятно, добавляет аль-Фарес, судовладельцы захотят увидеть больше гарантий и более высокие фрахтовые ставки перед отправкой своих кораблей в Черное море.

Напомним, ранее из портов Одесчины вышел второй караван кораблей с украинским продовольствием.

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