Россияне снова обстреляли Запорожскую АЭС

Попадания зафиксированы рядом с хранилищем радиационных предметов и пожарной частью

Российские войска в очередной раз устроили провокационный обстрел Запорожской АЭС и прилегающей территории. В этот раз зафиксировано десять "прилетов", сообщает украинский "Энергоатом".

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По информации украинской госкомпании, попадания зафиксированы рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Рядом с местом попадания загорелась трава, пострадавших нет.

"Еще пять "прилетов" произошли в районе пожарной части, которая расположена неподалеку от ЗАЭС. В результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести "пересменку", – говорится в сообщении.

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В целях безопасности автобусы с новой сменой атомщиков вернулись в Энергодар, чтобы дождаться нормализации ситуации.

"Ситуация на станции сейчас является контролируемой. Информация, которую мгновенно начали разгонять во вражеских пабликах, что якобы персонал в панике покидает станцию, является фейковой и манипулятивной", – говорят в компании.

Напомним, Зеленский приравнял к ядерному удару возможную аварию на Запорожской АЭС. Оккупанты уже несколько раз обстреляли эту атомную станцию в Энергодаре.

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