РФ запускает проект по дискредитации Зеленского – ГУР

Россияне собрались опорочить украинского президента в глазах западной общественности

Российские спецслужбы готовят информационную акцию, целью которой является дискредитация президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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"Администрация президента РФ согласовала создание новой структуры, аффилированной с российскими спецслужбами. Ее главной задачей станет воплощение информационной "акции", направленной на дискредитацию президента Украины Владимира Зеленского в странах Западной Европы", – говорится в сообщении.

Как выяснила украинская разведка, россияне намерены создана сайт "Фонда Зеленского", на котором от имени украинского президента будет опубликован призыв к иностранным гражданам и организациям принять участие в "деятельности" фейкового фонда.

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"Планируется создание и последующая публикация "ассортиментной линейки Фонда" и регистрация его на торговых площадках Европы. Работу организационной структуры Фонда в странах Европы планируется развивать по принципу "сетевого маркетинга", – говорят в ГУР.

К настоящему моменту основная подготовка к запуску проекта завершена. В частности у россиян уже готов сам сайт “Фонда”, поддельные скриншоты с якобы публикациями западной прессы о запуске “Фонда”, создана база "сетевых лидеров" и блоггеров для распространения материалов, готовы мемы и комментарии для социальных сетей.

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Как уверяют в разведке, в самое ближайшее время россияне начнут широкую медийную кампанию для раскрутки фейкового “Фонда Зеленского”.

Напомним, РФ готовит фейковое "расследование" о событиях в Мариупольском драмтеатре. Оккупанты хотят обвинить Украину в произошедшем.

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