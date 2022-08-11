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Ситуация на ЗАЭС обостряется: Оккупанты не прекращают обстрелы

За сутки россияне уже четыре раза обстреляли крупнейшую АЭС в Европе
 |  Автор: Юрий Кобзар
Ситуация на ЗАЭС обостряется: Оккупанты не прекращают обстрелы
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Российские войска снова обстреляли Запорожскую АЭС – уже четвертый раз за текущие сутки. Об этом сообщает компания “Энергоатом”.

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Отмечается, что новые попадания зафиксированы совсем рядом с первым энергоблоком. В результате этого обстрела повреждена насосная станция, которая используется для удаления хозяйственно-бытовых стоков. Также рядом фиксируется сильное задымление.

“Ситуация обостряется, ведь рядом расположены источники излучения и повреждены несколько радиационных датчиков”, – говорят в “Энергоатоме”.

Напомним, эксперты назвали последствия возможной аварии на Запорожской АЭС. Как для людей, так и для природы это будет хуже Чернобыля в 10 раз.

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