Актуальные карты боевых действий в Украине 12.08.2022 от Deep State и liveuamap.com.

Российские оккупанты продолжают ведение боевых действий на территории Украины. О том, как изменялись перемещения их войск за последнее время, вы можете узнать по актуальным картам от Deep State и liveuamap.com.

Карта боевых действий в Украине 12.08.2022 Deep State

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На Deep State была опубликована новая карта боевых действий. По ней можно узнать о дислокации и перемещении российских войск:

Карта боевых действий в Украине / скриншот

Карта боевых действий в Украине 12.08.2022 liveuamap.com

liveuamap.com также обновил свою интерактивную карту боевых действий, где видны последние изменения:

Карта боевых действий в Украине / скриншот

Ситуация на фронте за последнее время претерпела следующих изменений:

В селе Веселое Херсонской области зафиксированы взрывы боеприпасов;

Вспыхнул пожар в полях под Вильнянском, по сообщениям, после взрыва;

Под Бердянском прогремел мощный взрыв;

Техника пострадала в результате взрывов на военном аэродроме Зябровка в Беларуси. В частности, российская РЛС подсвета и наведения для ЗРК.

Ранее Зеленский призвал не рассказывать о планах ВСУ. Некоторые граждане и даже военные решают бороться не с оккупантами, а за свой рейтинг в инфопространстве, считает Зеленский.