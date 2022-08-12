Генштаб об обстановке на фронте: ВСУ наносят потери оккупантам везде

Враг не оставляет попытки наступать, несет потери, а после отступает.

В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на фронте по состоянию на утро 12 августа. Наши воины наносят потери оккупантам на всех направлениях, где идут бои. Соответствующую сводку опубликовала пресс-служба оборонного ведомства в Facebook.

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На Северском, Полесском и Волынском направлениях обстановка без изменений. Враг проводит демонстрационные действия с целью сковывания сил обороны.

На Харьковском направлении рашисты стреляли из артиллерии по районам населенных пунктов Сосновка, Украинка, Русские и Черкасские Тишки, Протопоповка, Верхний Салтов, Циркуны и других. Около Ртищевки и Верхнего Салтова были авиаудары.

В направлении Славянска оккупанты вели огонь у Вернополья, Богородичного, Шнурков, Курулек, Краснополья, Долины, Залимана, около которого враг еще и нанес авиаудар. Отмечается, что он пытается пополнить потери в технике и личном составе.

На Краматорском направлении из артиллерии были обстреляны районы Северска, Григорьевки, Верхнекаменского и Серебрянки. В направлениях Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки оккупанты вели безуспешное наступление, после чего отступили.

На Бахмутском направлении российские захватчики стреляли из танков и артиллерии около Переездного, Веселого, Соледара, Бахмутского, Вершин и Курдюмовки. Их авиация била у Выемок, Ивано-Дарьевки, Спорного, Бахмутского, Яковлевки и Соледара.

Отмечается, что враг наступал на направлении Горловка – Зайцево, имел частичный успех. А в направлениях Ивано-Дарьевки, Выемки, Бахмута, Веселой Долины, Кодемы наступление рашистов было провальным, они отошли. После перегруппировки снова наступает на Кодему, бои продолжаются.

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На Авдеевском направлении обстрелы были у Водяного, Александрополья, Песков, Авдеевки. Авиаудары зафиксированы у Водяного с Марьинкой. В направлении Марьинки и Спартака россияне пытались проводить наступательные действия, но безуспешно. Сейчас бои идут у Песков.

На Запорожском и Новопавловском направлениях оккупационная армия обстреляла районы ряда населенных пунктов и нанесли авиаудары возле Угледара, Малых Щербаков и Новомихайловки.

На Южнобужском направлении рашисты вели обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и позиций ВСУ с целью сковывания их действий. Также они вели воздушную разведку и наносили авиаудары возле Осокорковки, Андреевки, Благодатного, Мирного и Новогригорьевки.

"Украинские защитники наносят потери российским оккупантам на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия", – подчеркнули в Генштабе.

Напомним, ранее в Великобритании оценили планы Путина на захват Украины.

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