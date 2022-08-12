Днепропетровщину обстреляли из Градов и Ураганов

Пострадали три человека, двое из них в больнице.

Оккупанты снова обстреляли два района Днепропетровской области. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Как сообщает глава ОВА, по Никопольскому району ударили из Градов и ствольной артиллерии.

"В Марганец прилетели около 40 реактивных снарядов. Пострадали три человека, двое из них в больнице. Среди госпитализированных 12-летний мальчик. В городе повреждены четыре многоэтажных дома и несколько частных. Обстрел задел местный завод, типографию, магазин и кафе. По Никополю россияне 10 раз попали из ствольной артиллерии. Повреждены четыре частных дома и автомобили. Предварительно, люди не пострадали", - пишет Резниченко.

Ранее Зеленский призвал не рассказывать о планах ВСУ. Некоторые граждане и даже военные решают бороться не с оккупантами, а за свой рейтинг в инфопространстве, считает Зеленский.