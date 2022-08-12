Названа стоимость уничтоженных самолетов РФ после взрывов в Крыму

Считается, что на аэродроме размещалась техника, ценой около 1 млрд долларов.

Стоимость уничтоженных российских военных самолетов после взрывов на аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму составляет больше 300 млн долларов. Об этом сообщает издание "Forbes Украина".

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Так, считается, что перед взрывом на аэродроме РФ разместила техники на 650-850 млн долларов.

Издание оценивает приблизительную стоимость российских уничтоженных самолетов. Например, Су-30СМ стоит 50 млн долларов, Су-24МР – 6 млн, Ил-76 стоит 86 млн долларов. Подчеркивается, что при определенных обстоятельствах эти цифры могут меняться.

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Если исходить из того, что было уничтожено 9 самолетов, и все они были дешевле Су-24МР, общая сумма потерь РФ составляет около 55 млн долларов. А если рассматривать по более дорогим Су-30СМ – 450 млн долларов.

Напомним, что по ранее опубликованным данным, в результате взрывов в Крыму было уничтожено или повреждено больше 20 самолетов и вертолетов. Кроме того, взорвались 4 складов с боеприпасами.

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