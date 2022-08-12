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За ночь враг нанес по Краматорску 11 ударов

Информация о пострадавших не поступала.
За ночь враг нанес по Краматорску 11 ударов
Один из "прилетов" в Краматорск (иллюстративное фото) / скриншот

Ночью 12 августа российские войска обстреляли Краматорск Донецкой области. Об этом сообщает городской голова Краматорска Александр Гончаренко.

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"Утро в Краматорске началось с 02:00. 11 ракетных ударов по городу. Разрушены дома в частном секторе. Информация о пострадавших не поступала. Оккупанты уничтожают все на своем пути - тактика террористов", - говорится в сообщении мэра.

Ранее Зеленский призвал не рассказывать о планах ВСУ. Некоторые граждане и даже военные решают бороться не с оккупантами, а за свой рейтинг в инфопространстве, считает Зеленский.

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