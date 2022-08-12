Будут еще подарки: Резников заявил о передаче Британией дополнительных M270

Это установки похожи на HIMARS, но способные запускать большее количество ракет.

Министр обороны Украины Алексей Резников объявили о получении дополнительных британских реактивных систем залпового огня M270 и пообещал еще больше "подарков". Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

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"Великобритания обещала, Великобритания выполнила. В Украину прибыло больше РСЗО M270", – отмечает Резников.

Затем он поблагодарил британского министра обороны Бена Уоллеса и всех британцев.

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"Ваша поддержка удивительная и так важна для Украины", – указал глава Минобороны.

Затем он добавил, что украинские защитники будут умело использовать дополнительные M270 на поле боя, после чего анонсировал и "другие подарки", которые скоро поступят на вооружение ВСУ.

Напомним, на прошедшей вчера конференции в Дании североевропейские союзники Украины собрали 1,5 млрд евро на оборону нашей страны.

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