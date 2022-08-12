Агрессор ночью обстрелял Славянск, разрушены дома

Под удар оккупационной армии РФ попал микрорайон Черевковка.

Оккупанты обстреляли город Славянск в Донецкой области. Об этом сообщает глава местной военно-гражданской администрации Вадим Лях.

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"Ночь прошла неспокойно. Город снова обстреляли, пострадал микрорайон Черевковка. Разрушены несколько частных зданий, сгорели два автомобиля", – сказал Лях.

По его словам, в этот раз обошлось без пострадавших.

Ранее Зеленский призвал не рассказывать о планах ВСУ. Некоторые граждане и даже военные решают бороться не с оккупантами, а за свой рейтинг в инфопространстве, считает Зеленский.