Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

В Мелитополе взорвали одного из глав штаба "Единой России", – мэр

Теперь коллаборант не сможет сидеть, так как пострадала "его часть тела для сидения", говорит политик.
В Мелитополе взорвали одного из глав штаба "Единой России", – мэр
Олег Шостак / t.me/riamelitopol

Во временно оккупированном Мелитополе взорвали одного из глав избирательного штаба "Единой России" Олега Шостака. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Читайте также: В Мелитополе нанесен удар по "МРЭО" оккупантов - мэр

Сначала Федоров написал о громком взрыве, который был слышен в одном из дворов на улице Гоголя. Считалось, что сработало самодельное взрывное устройство.

После случившегося в сторону микрорайона поехали машины скорой помощи.

Затем Федоров указал, что в результате сегодняшнего взрыва пострадал Олег Шостак.

"По заслугам" получил один из руководителей избирательного штаба "единой рассеи" – руководитель пропагандистского отдела работы со СМИ Олег Шостак. Близкий приспешник Евгения Балицкого…", – написал он.

Шостак на протяжении длительного времени "был марионеткой" местного телеканала "МТВ-Плюс". Последний постоянно транслировал в эфире карту Украины без временно оккупированного Крыма, а также сюжеты, в которых жители Мелитополя якобы любят РФ.

Читайте также: Партизаны советуют жителям Мелитополя не идти на "референдум"

"Итог: теперь Шостак точно не сможет сидеть на стуле ровно – его часть тела для сидения буквально подорвало", – добавил Федоров.

Политик также напомнил, что на неделе партизаны подорвали главный штаб "Единой России" в Мелитополе, где оккупанты готовили фейковый "референдум". А неделей ранее был спален дом коллаборантки-сожительницы коменданта рашистов. А перед этим "подрезали ножом" двоих приспешников оккупантов, которые ходили по селам со списками.

"Охота на организаторов референдума продолжается", – резюмировал Федоров.

Напомним, ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе партизаны сожгли склад рашистов с награбленным имуществом.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK