В Мелитополе взорвали одного из глав штаба "Единой России", – мэр
Во временно оккупированном Мелитополе взорвали одного из глав избирательного штаба "Единой России" Олега Шостака. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в своем Telegram-канале.
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Сначала Федоров написал о громком взрыве, который был слышен в одном из дворов на улице Гоголя. Считалось, что сработало самодельное взрывное устройство.
После случившегося в сторону микрорайона поехали машины скорой помощи.
Затем Федоров указал, что в результате сегодняшнего взрыва пострадал Олег Шостак.
"По заслугам" получил один из руководителей избирательного штаба "единой рассеи" – руководитель пропагандистского отдела работы со СМИ Олег Шостак. Близкий приспешник Евгения Балицкого…", – написал он.
Шостак на протяжении длительного времени "был марионеткой" местного телеканала "МТВ-Плюс". Последний постоянно транслировал в эфире карту Украины без временно оккупированного Крыма, а также сюжеты, в которых жители Мелитополя якобы любят РФ.
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"Итог: теперь Шостак точно не сможет сидеть на стуле ровно – его часть тела для сидения буквально подорвало", – добавил Федоров.
Политик также напомнил, что на неделе партизаны подорвали главный штаб "Единой России" в Мелитополе, где оккупанты готовили фейковый "референдум". А неделей ранее был спален дом коллаборантки-сожительницы коменданта рашистов. А перед этим "подрезали ножом" двоих приспешников оккупантов, которые ходили по селам со списками.
"Охота на организаторов референдума продолжается", – резюмировал Федоров.
Напомним, ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе партизаны сожгли склад рашистов с награбленным имуществом.
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