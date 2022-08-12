В Мелитополе взорвали одного из глав штаба "Единой России", – мэр

Теперь коллаборант не сможет сидеть, так как пострадала "его часть тела для сидения", говорит политик.

Во временно оккупированном Мелитополе взорвали одного из глав избирательного штаба "Единой России" Олега Шостака. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в своем Telegram-канале.

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Сначала Федоров написал о громком взрыве, который был слышен в одном из дворов на улице Гоголя. Считалось, что сработало самодельное взрывное устройство.

После случившегося в сторону микрорайона поехали машины скорой помощи.

Затем Федоров указал, что в результате сегодняшнего взрыва пострадал Олег Шостак.

"По заслугам" получил один из руководителей избирательного штаба "единой рассеи" – руководитель пропагандистского отдела работы со СМИ Олег Шостак. Близкий приспешник Евгения Балицкого…", – написал он.

Шостак на протяжении длительного времени "был марионеткой" местного телеканала "МТВ-Плюс". Последний постоянно транслировал в эфире карту Украины без временно оккупированного Крыма, а также сюжеты, в которых жители Мелитополя якобы любят РФ.

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"Итог: теперь Шостак точно не сможет сидеть на стуле ровно – его часть тела для сидения буквально подорвало", – добавил Федоров.

Политик также напомнил, что на неделе партизаны подорвали главный штаб "Единой России" в Мелитополе, где оккупанты готовили фейковый "референдум". А неделей ранее был спален дом коллаборантки-сожительницы коменданта рашистов. А перед этим "подрезали ножом" двоих приспешников оккупантов, которые ходили по селам со списками.

"Охота на организаторов референдума продолжается", – резюмировал Федоров.

Напомним, ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе партизаны сожгли склад рашистов с награбленным имуществом.

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