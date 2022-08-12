Россияне разграбили офис ФК Мариуполь

Руководство клуба УПЛ рассказало, как на команде сказался приход "русского мира".

Оккупанты практически уничтожили басу футбольного клуба Мариуполь. Об этом сообщает вице-президент футбольной команды Андрей Санин.

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"Наши сотрудники смогли попасть в офис ФК Мариуполь, который также попал под обстрел российских захватчиков во время осады Мариуполя. Здание и крыша офиса получили несколько прямых попаданий российских снарядов.

Но ничуть не меньшие убытки нанесли действия российских мародеров внутри здания. Эти варвары не брезгуют ничем, они выкрутили даже батареи отопления и электрические розетки из стен. А все, что не смогли украсть, они испортили или уничтожили. Вот такой он, "русский мир", - написал Андрей Санин.

Ранее Зеленский призвал не рассказывать о планах ВСУ. Некоторые граждане и даже военные решают бороться не с оккупантами, а за свой рейтинг в инфопространстве, считает Зеленский.

