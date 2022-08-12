Славил оккупанта и ждал парада РФ на Майдане: полиция поймала одессита

Теперь фанату "русского мира" грозит тюремное заключение на срок до 3 лет.

Полиция поймала 32-летнего одессита, который прославлял российских оккупантов, а также ждал парада РФ в Киеве на Майдане Незалежности. О действиях мужчины сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

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Так, одессит был разоблачен военной контрразведкой и следователями полиции. Они установили, что мужчина в своем Telegram-канале активно создавал публикации, оправдывающие российскую агрессию, начатую в 2014 году. Также лицо оправдывало оккупацию наших территорий,

В публикациях мужчина прославлял рашистов, а также их преступления, совершенные в отношении украинцев. Вместе с этим он ждал российского парада в Киеве и пугал всех тех, кто был недоволен его мнением, расправой, которая якобы ждет их после захвата врагом.

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Как бы то ни было, в конечном итоге нарушителю сообщили о подозрении по факту "оправдания, признания правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников".

Теперь любителю "русского мира" из Одессы грозят исправительные работы сроком на 2 года, или арест на 6 месяцев, или тюремное заключение на срок до 3 лет.

Напомним, в Киеве СБУ задержала "военного эксперта", сливавшего РФ данные о поставках западного оружия.

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