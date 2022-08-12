Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

В Николаевской области в результате обстрелов погибла женщина - ОВА

Оккупанты продолжают непрерывно накрывать огнем область и город Николаев.
В Николаевской области в результате обстрелов погибла женщина - ОВА
Последствия обстрела Николаевской области / facebook.com/DSNSMYKOL

11 августа оккупанты несколько раз обстреливали Николаевскую область. Об этом сообщает глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Читайте также: Ким объяснил, существует ли угроза для Николаева

"За прошедшие сутки, 11 августа, обстрелам вновь подверглись села Лепетиха и Кавказ. Вечером в результате обстрелов пгт Березнеговатое погибла женщина. Также повреждены жилые дома. Подробная информация уточняется", - написал Ким в Telegram.

Утром 11 августа из-за вражеских обстрелов возник пожар жилого дома в Корабельном районе Николаева, а днем - из-за попадания боеприпасов и их обломков произошло возгорание хвойной подстилки и сухой травы в Балабановском лесном урочище.

Ранее Зеленский призвал не рассказывать о планах ВСУ. Некоторые граждане и даже военные решают бороться не с оккупантами, а за свой рейтинг в инфопространстве, считает Зеленский.
 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK