От +10 до +35: Украинцам обещают температурные контрасты

Осадков не прогнозируется, но кое-где возможен сильный ветер.

На завтра, 13 августа, украинцам обещают сильные температурные контрасты. Термометры в одних регионах покажут +10, а в других – до 35 тепла. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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По ее словам, более свежая погода будет на западе нашей страны. Ожидается +20+25 градусов. А в Карпатах и вовсе термометры покажут всего +10+16 градусов.

На севере и в центре будет теплее, а именно 25-29 тепла. На Полтавщине, в Кропивницком и районе и в Сумской области будет +27+39 градусов.

На юге прогнозируется +28+33, а на востоке – вплоть до 35 жары.

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"Итак, в итоге будем иметь завтра в Украине от +10 до +35 градусов. Большая страна – соответственно ого-го контрасты!", – отметила синоптик.

Что касается дождей, то, по ее словам, они вместе с грозами возможны на западе, а вечером – на Одесчине, Житомирщине и в Винницкой области. В ближайшую ночь локальные осадки могут наблюдаться в центре и на Запорожье.

Ветер будет довольно сильный, но лишь на севере. Его скорость будет достигать 15-18 м/с, резюмировала Диденко.

Карта погоды / facebook.com/tala.didenko

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на август.

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