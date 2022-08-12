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Зерновой коридор: Из портов вышло еще два корабля с продовольствием

Одно судно отправится в Иран, а второе доставит пшеницу в Турцию.
Зерновой коридор: Из портов вышло еще два корабля с продовольствием
Иллюстрированное фото / EPA / UPG

В рамках "зернового коридора" из украинских портов вышло еще два корабля с отечественным продовольствием. Об этом сообщает турецкое Министерство национальной обороны на своей странице в Twitter.

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Так, по имеющимся данным, корабли вышли из портов Южный и Черноморск.

Корабль STAR LAURA, который находится под флагом Маршалловых островов, отправился из Южного в Иран. Судно доставит в страну 60 тыс тонн кукурузы.

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Судно под флагом Белиза SORMOVSKY из Черноморска отправился в Турцию, а именно в город Текирдаг. Оно транспортирует 3,5 тыс тонн пшеницы.

Напомним, ранее Турция начала выдавать крымским татарам долгосрочный вид на жительство.

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