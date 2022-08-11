McDonald’s решил открыть свои рестораны в Украине

Сначала откроют заведения в столице и на западе

Компания McDonald’s решила поэтапно восстановить работу сети своих ресторанов в Украине. Заведения не работали с начала полномасштабного российского вторжения. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба у себя в Facebook.

Читайте также: Эра авиабилетов по 10 евро закончилась – Ryanair

"Приветствую решение компании McDonald's возобновить работу ресторанов в Украине. Поначалу это будет Киев и западная часть нашей страны", – написал он.

По словам Кулебы, потребуется еще некоторое время, чтобы подготовить сами заведения к приему первых посетителей.

Читайте также: Дания тоже будет обучать новобранцев ВСУ

"Мы вели долгие переговоры и убеждали McDonald's возобновить работу в Украине. Я благодарен руководству компании за принятое решение. И благодарность всем, кто присоединился к этой адвокации в США и в Украине", – заявил министр.

По мнению главы украинской дипломатии, возвращение столь известного бренда должно стать позитивным сигналом для других компаний – о том, что работать в Украине возможно даже в условиях войны.

Читайте также: Вступило в силу эмбарго ЕС на уголь из России

"Это рабочие места и налоги в украинский бюджет, выживание нашей экономики во времена российской агрессии. Это, в конце концов, часть восстановления Украины", – добавил министр.

В самой McDonald's уже подтвердили эту информацию и заявили, что при открытии ресторанов уделят максимум внимания протоколам безопасности.

Напомним, венгерская Wizz Air возобновит полеты в РФ. Пока речь идет только о рейсах из ОАЭ, которые будет выполнять местная “дочка” венгерского лоукостера.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

