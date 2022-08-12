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Стоимость автогаза упала ниже 27 гривен

За неделю цены на сжиженный автомобильный газ снизились почти на полторы гривны за 1 л.
Стоимость автогаза упала ниже 27 гривен
Иллюстративное фото / EPA

В Украине продолжается снижение цен на автогаз. Об этом свидетельствует мониторинг цен от Корресподент.

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Согласно информации издания, цены на автогаз в последнее время менялись следующим образом:

  • 12 августа, средние цены на АЗС снизились на 0,7% до 26,74 гривны за литр;
  • средние цены на бензин А-95 остаются на уровне 50,10 гривны за литр;
  • средние цены на дизель - 54 гривны за литр
  • с прошлой недели средние цены на автогаз упали примерно на 1,4 грн;
  • в течение июля средняя цена автогаза на украинских заправках снизилась на 27% (10,37 грн/л) - до 28,97 грн/л

Ранее Зеленский призвал не рассказывать о планах ВСУ. Некоторые граждане и даже военные решают бороться не с оккупантами, а за свой рейтинг в инфопространстве, считает Зеленский.
 

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