Штормовое предупреждение: Спокойная погода будет только в 5 областях

Синоптики обещают грозы, шквальный ветер и кое-где град.

Синоптики Укргидрометцентра объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых опасных погодных явлений. Согласно опубликованным картам, спокойная погода будет только в 5 украинских областях. Подробности передает пресс-служба Укргидрометцентра.

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Так, согласно опубликованным данным, в пятницу, 12 августа, в большинстве западных областей, на Житомирщине и Киевщине будут грозы. В отдельных районах ожидается град и шквальный ветер с порывами до 15-20 м/с.

В субботу, 13 августа, в Украине, кроме юго-восточного региона, будут грозы. Град возможен, но лишь в отдельных районах. Из-за указанных погодных условий синоптики объявили I, желтый, уровень опасности.

Карта погоды / meteo.gov.ua

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"13-14 августа в Одесской, Херсонской, Донецкой, 14 августа и в Харьковской, областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", – резюмировали в Укргидрометцентре.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко опубликовала прогноз на завтра, 13 августа. Она обещает температурные контрасты от +10 до +35 градусов.

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