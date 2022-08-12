РФ использует ЗАЭС как заложника для укрепления оккупации – ОП

Россияне прикрываются АЭС, чтобы укрепиться на захваченных территориях

Россия использует Запорожскую АЭС в качестве заложника, чтобы закрепиться на оккупированных территориях. Параллельно россияне пытаются выставить Украину агрессором. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twittеr.

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Он отметил, что сейчас ситуация с Запорожской АЭС выглядит так, как если бы представители "Аль-Каиды" или ИГИЛ сидели в ООН и "официально" обвиняли США в агрессии.

“Россия использует ЗАЭС как заложника для фиксации оккупированных территорий, а Украину хочет выставить... агрессором. Но дураков, кроме Медведева, нет", – написал Подоляк.

Напомним, ранее секретарь СНБО Данилов высказался в похожем ключе. Его возмутило, что ядерные террористы могут созывать заседания ООН.

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