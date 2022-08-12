Ядерные террористы собирают ООН – Данилов о России

Секретарь СНБО возмутился ситуацией, которая сложилась вокруг ЗАЭС и в ООН

Террористы захватили ядерный объект и теперь формируют повестку дня. Так действия России вокруг Запорожской АЭС охарактеризовал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью радио НВ.

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"Российские террористы захватили ядерный объект на территории другой страны и при этом они же и собирают Совбез ООН... Мир перевернулся, мир совсем другой стал сегодня, он не понимает, что происходит", — заявил он.

По мнению Данилова, тот факт, что именно Кремль сейчас формирует международную повестку дня, является “просто нонсенсом".

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Секретарь СНБО отметил, что ООН создавалась для того, чтобы не допустить ни одной большой войны в мире. Данилов подчеркивает, что война сегодня идет, но Россию не стали изгонять из Совбеза ООН, а продолжают с ней общаться.

Напомним, постпред РФ в ООН выступил против отвода российских войск от ЗАЭС. Генсек ООН призвал отвести всех военнослужащих и военную технику от станции и избежать размещения любых других военных сил или военного оборудования на этой территории.

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