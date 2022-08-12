Украина получила от ЕС 4 катера для охраны одесского побережья

Маломерные катера пригодятся в районе, где много речных русел Дуная и Днестра

Европейский союз передал для нужд украинских пограничников четыре патрульных катера. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Катера UMS – 425CC общей стоимостью 2,2 миллиона гривен передали Белгород-Днестровскому пограничному отряду Одесской области.

Плавсредства были переданы Украине в рамках проекта международной технической помощи "Вместе с ЕС к безопасности границ". Его финансируют ЕС и Международная организация по миграции.

Сообщается, что катер рассчитан на экипаж из четырех человек и оснащен эхолотом для определения глубины под судном.

Напомним, Резников объявил о получении дополнительных британских реактивных систем залпового огня M270 и пообещал еще больше "подарков".

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