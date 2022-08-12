Военное положение и мобилизацию продлят: Зеленский обратился в Раду

Украинское государство готовится к продолжению войны в течение еще как минимум трех месяцев

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду законопроекты о продлении сроков военного положения и всеобщей мобилизации. Карточки соответствующих законопроектов появились на сайте украинского парламента.

Читайте также: Будут еще подарки: Резников заявил о передаче Британией дополнительных M270

Согласно ранее принятым законам, срок действия всеобщей мобилизации и военного положения должен был истечь 23 августа. В поданных законопроектах предлагается продлить их действие еще на 90 дней.

Как указано в представленных проектах, необходимость продления военного положения и мобилизации вызвана “продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины”, а также необходимостью “обеспечения обороны государства, поддержки боеспособности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований”.

Напомним, Резников озвучил компромисс с РФ, на который готова пойти Украина. В Минобороны допускают возможность компромисса при выполнении ряда условий.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.