Что происходит на фронте: Генштаб опубликовал сводку

Враг не прекращает попытки захватить украинские территории, но безуспешно.

Российская оккупационная армия продолжает сосредотачивать усилия на захвате Луганской и Донецкой областей, удержании части Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, а также создании условий для возобновления наступлений на некоторых направлениях и блокировании Черного моря. Подробности о происходящем на фронте сообщает Генштаб ВСУ.

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Так, на Полесском и Волынском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Северском направлении рашисты удерживают подразделения в Курской и Брянской областях с целью сковывания действий ВСУ. Были обстреляны населенные пункты Сумской области.

На Слобожанском направлении враг ведет бои с целью недопущения наступления наших воинов.

На Харьковском направлении захватчики обстреляли из танков и артиллерии районы ряда населенных пунктов, а также дистанционно минировали местность у Лебяжьего.

В направлении Славянска оккупанты стреляли из артиллерии в направлении Великой Камышевахи, Вернополья, Адамовки и Долгенького.

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На Краматорском направлении из РСЗО и танков огонь велся по районам Славянска, Краматорска, Спорного, Донецкого, Ивано-Дарьевки, Северска, Райгородка и Звановки. Около Веселого был нанесен авиаудар. Враг вел безуспешное наступление в сторону Николаевки-Выемки, отошел.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали районы Бахмута, Соледара, Раздолевки, Кодемы, Майорска. Вели они наступление в направлениях Владимировка-Соледар, Покровское-Бахмутское, Покровское-Бахмут, Клиновое-Бахмут, Семигорье-Зайцево, Семигорье-Кодема, Гольмовский-Зайцево. Успех рашистов не ждал, они с потерями отошли.

На Авдеевском направлении противник стрелял из танков и артиллерии, а также безуспешно наступал в направлении Лозовое-Первомайское.

На Запорожском и Новопавловском направлениях россияне обороняются, ведут обстрелы и проводят разведку с помощью БПЛА. Пытались они вести штурмовые действия в направлении Егоровка-Шевченково, успеха не имели и отошли.

На Южнобужском направлении рашисты также вели активные обстрелы, пытаясь сковывать действия ВСУ и удерживать захваченные ранее позиции. Зафиксированы авиаудары у балки Хуторской, Белой Криницы, Благодатного. Вместе с этим оккупанты задействовали БПЛА для ведения воздушной разведки.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объяснил, почему с Россией нельзя договариваться.

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