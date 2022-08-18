Такое было и в Чечне: Разведка Британии указала на ошибку РФ в Украине

Из-за нее распространены случаи "катапультирования" башен танков.

Россия повторяет ошибки первой войны в Чечне. За годы оккупанты не смогли установить адекватную динамическую защиту на танки. Это одна из ошибок врага, из-за которой они терпят неудачи на войне в Украине. Такую оценку дала разведка Великобритании, передает Минобороны страны.

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Так, по имеющимся данным, российские основные боевые танки сейчас сильно изношены. Это от части связано с тем, что россиянам не удалось установить и использовать должным образом "адекватную" динамическую броню.

Если бы враг использовал эту защиту правильно, то была бы снижена эффективность летящих в танки снарядов.

Разведчики подчеркивают, что РФ сталкивалась с этой же проблемой в первой чеченской войне. Данную культуру неэффективного использования защиты танков захватчики так и не исправили. А это уже причина постоянного "катапультирования" башен российских танков в Украине.

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Как резюмировали британские эксперты, война была "свидетелем" огромного числа неудач командиров РФ в обеспечении соблюдения боевой дисциплины на низком уровне. Например, это динамическая защита танков и ее использование.

"Совокупный эффект этих неудач, вероятно, является важным фактором низкой эффективности российских вооруженных сил", – резюмировали в разведке Британии.

Напомним, ранее было опубликовано видео, как украинский спецназ уничтожил российскую станцию РЭБ.

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