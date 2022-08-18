Кулеба назвал единственный способ, чтобы остановить Путина

Дмитрий Кулеба обратился ко всему миру, чтобы еще раз напомнить, что для остановки России важно оказать Украине максимальную военную помощь.

После ударов по Харькову 17 августа, Дмитрий Кулеба призвал мир предоставить украинской армии больше оружия. По его мнению, это единственное, что сможет остановить Россию.

Россияне нанесли удар по жилому кварталу в Харькове, убив по меньшей мере 6 человек и ранив 16 человек. Об этом политик написал на своей официальной странице в Twitter.

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Дмитрий Кулеба в своем сообщении напоминает, что убийства происходят посреди Европы и единственным способом остановить Россию, наложить еще больше санкцию на страну-агрессора.

“Россия продолжает убивать людей среди Европы. Единственный способ остановить Путина – это оказать максимальную военную помощь и наложить на Россию еще более жесткие санкции”, - говорится в сообщении.

Напомним, враг трижды за ночь обстрелял Днепропетровщину. В Никополе пострадала женщина, разрушены 15 частных домов, школа, автомобили, магазин и храм.