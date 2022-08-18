В Киеве добровольческий батальон создал незаконный склад оружия – СБУ

В рамках обысков правоохранители нашли и изъяли свыше 60 единиц автоматов.

В Киеве один из добровольческих батальонов создал незаконный склад оружия и боеприпасов. Подробности и фото передает пресс-служба СБУ.

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Согласно опубликованной информации, была проведена спецоперация, в рамках которой правоохранители нашли склад незаконного хранения оружия. Он был организован добровольческим формированием одной из территориальных громад Киева.

В рамках проведенных обысков изъято свыше 60 автоматов Калашникова и в районе тысячи боеприпасов. Оружие зарегистрировано не было.

Следственные фото / t.me/SBUkr

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Отмечается, что оно могло быть использовано для совершения тяжких и особо тяжких преступлений в Киевском регионе. Для недопущения такого сценария все автоматы были изъяты, СБУ решила сработать на опережение.

Оружие отправили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к преступлению.

Следственные фото / t.me/SBUkr

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ провела обыски завода в Кропивницком.

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