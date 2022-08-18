В Минздраве рассказали, есть ли в Украине оспа обезьян

В стране есть системы диагностики этого заболевания

По состоянию на четверг, 18 августа, в Украине не зафиксировано случаев оспы обезьян.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, тест-системы для выявления обезьяньей оспы есть во всех областях.

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"Пока нет случаев. Но система диагностики есть, обеспечена. Мы сделали шаг на опережение и установили всем нашим центрам контроля и профилактики болезней тест-системы для выявления, в том числе, обезьяньей оспы", - сказал Ляшко.

Отметим, что оспа обезьян - вирусное заболевание, которое передается человеку от животных. Оно сопровождается лихорадкой, головной болью, слабостью и сыпью на коже. Обычно симптомы исчезают без лечения в течение двух-трех недель, но в некоторых случаях вызывают осложнения, которые могут привести к смерти.

По информации Всемирной организации здравоохранения, уже выявлено более 35 тысяч заболевших в 92 странах мира. Умерли от оспы обезьян 12 человек.

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