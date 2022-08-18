СБУ задержала агента РФ, который "провел" колонну техники врага с Сумщины до Киева

Фигурант уголовного производства успел провести более 120 единиц вражеской техники.

Контрразведка СБУ разоблачила агента РФ, который в первые дни полномасштабного вторжения РФ "провел" из Сумской в ​​Киевскую область 128 единиц техники оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Читайте также: В Киеве добровольческий батальон создал незаконный склад оружия – СБУ

По данным следствия, 38-летний мужчина с первых дней войны на собственном автомобиле сопровождал колонны техники оккупантов по территории Сумской области. Будучи местным, он знал о всех возможных дорогах, которые ведут в обход основных, а также о местонахождении военнослужащих ВСУ. Пользуясь этой информацией, он создал все предпосылки для успешного прохождения российской техники в Киевскую область.

Фигурант уголовного производства успел провести более 120 единиц вражеской техники. Более того, даже после освобождения Сумской области от оккупантов, он продолжил сотрудничать с представителем вооруженных сил РФ: собирал данные о местоположенияи, количестве и вооружении военизированных формирований в регионе. Всю информацию он передавал куратору через мессенджеры.

Ранее Зеленский объяснил, почему с Россией нельзя договариваться. Россия хуже террористов, потому что она "прожорливая" и не планирует никуда уходить с территории Украины или останавливать эту войну, заявил президент.