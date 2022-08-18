США передали Украине ракеты AGM-88 HARM: их особенности

Украина начала применять против России противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, которые ей предоставили США.

Передачу AGM-88 HARM Пентагон подтвердил уже после того, как украинские военные нанесли удары по оккупантам, а российские блогеры заявили об обнаружении фрагментов этих ракет. Об этом сообщает Business Insider.

В свое время американская авиация применяла эти ракеты для подавления задач ПВО врага в Ливии, Ираке и Югославии. Также ракеты используют еще 15 стран.

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Ракеты AGM-88 HARM способны:

уничтожать российские контрбатарейные радары, отслеживающие траекторию полета снарядов;

определяют месторасположение гаубиц или ракетных установок;

защитить наших артиллеристов.

AGM-88 HARM является усовершенствованной версией AGM-45 Shrike. При разработке были устранены недостатки относительно дальности и наведения на ограниченное количество радиолокационных частот.

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Снаряд способен покрыть широкий диапазон частот и сохранить расположение передатчика радара. Диапазон ракеты больше, чем у многих зенитных орудий.

Напомним, Кулеба и Блинкен обсудили поставки оружия. Военная помощь Украине остается лучшим вложением в долгосрочную безопасность Европы и мира, отметил Дмитрий Кулеба.