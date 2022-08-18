Принудительная мобилизация в Луганской области: что известно

Оккупанты начали принудительно мобилизовать мужчин, которые приходят забрать своих детей из детских садов.

На оккупированных территориях Луганской области работники "военкоматов" для пополнения российской армии "охотятся" на молодых родителей рядом с детскими садами. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook.

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“Да, в том же Луганске мужчины уже давно без лишней нужды на улицу не выходят. Многие вообще покинули город и прячутся в деревне. Недавно оккупанты начали обменивать на еду информацию о мужчинах у пожилых женщин возле подъезда. Теперь устроили сплошной беспорядок – ждут даже вблизи детсадов”, - рассказал Гайдай.

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Он добавляет, что на днях задержали молодого отца для дальнейшей мобилизации и, что на то, что ребенка некому будет забирать вечером, россиянам безразлично.

Напомним, в августе и сентябре будут "очень острые события" по всему фронту. Андрей Юсов сообщил, что обострение событий может быть даже без привязки не только ко Дню Независимости.